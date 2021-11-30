Глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал Россию и НАТО вернуться за стол дипломатических переговоров, чтобы прекратить напряжённость в Восточной Европе.
Политик заявил, что РФ якобы использует "ненужные провокации". В связи с этим, по его мнению, Москве будет сложно начать диалог с североатлантическим альянсом, передаёт ТАСС.
"Одновременно мы должны стремиться вернуться за стол переговоров и восстановить диалог", — подчеркнул министр иностранных дел Чехии.
Кулганек также добавил, что альянс готов к сотрудничеству с руководством России, однако именно Кремль отказывается от всяческого общения с представителями НАТО.
Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров сообщал, что все обстоятельства свидетельствуют о нежелании НАТО налаживать диалог с Кремлём. По словам дипломата, альянс пытался "учить РФ жизни". Члены организации требовали на всех заседаниях обсуждать украинские вопросы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.