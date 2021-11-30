Глава МИД Чехии заявил, что власти РФ должны провести переговоры с НАТО

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал Россию и НАТО вернуться за стол дипломатических переговоров, чтобы прекратить напряжённость в Восточной Европе.

Политик заявил, что РФ якобы использует "ненужные провокации". В связи с этим, по его мнению, Москве будет сложно начать диалог с североатлантическим альянсом, передаёт ТАСС.

"Одновременно мы должны стремиться вернуться за стол переговоров и восстановить диалог", — подчеркнул министр иностранных дел Чехии.

Кулганек также добавил, что альянс готов к сотрудничеству с руководством России, однако именно Кремль отказывается от всяческого общения с представителями НАТО.

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров сообщал, что все обстоятельства свидетельствуют о нежелании НАТО налаживать диалог с Кремлём. По словам дипломата, альянс пытался "учить РФ жизни". Члены организации требовали на всех заседаниях обсуждать украинские вопросы.

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