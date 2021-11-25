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В Северной Осетии не приняли законопроект о QR-кодах

Политика

В парламенте Северной Осетии не набрал необходимого количества голосов федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

По данным ТАСС, 30 депутатов поддержали законодательную инициативу, 12 — проголосовали "нет". Чтобы законопроект был принят, он должен набрать 35 голосов.

Партия КПРФ выступила против введения законопроектов о QR-кодах. По словам лидера партии Геннадия Зюганова, эти проекты нарушают "шесть статей Конституции и носят провокационный характер". Коммунисты уже готовят обращение в Конституционный суд РФ.

Ранее законопроекты о QR-кодах поддержали в Нижегородской области, Пермском крае и Челябинской области.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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