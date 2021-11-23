WSJ: американцы не убедили Европу в готовящемся вторжении России на Украину

Американские политики не смогли убедить страны ЕС в том, что Кремль готовит вооружённое нападение на территорию Украины, пишет WSJ со ссылкой на двух евродипломатов.

Источники издания сообщили, что в начале ноября получили предупреждения от коллег из США о возможных военных планах России. По их словам, новая информация повысила уровень беспокойства в Европе, однако главы многих государств всё ещё не верят в то, что РФ действительно нападёт на Украину.

"Аналитики западной разведки по-прежнему не уверены в реальных намерениях Кремля", — сказано в публикации.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что якобы осталось совсем мало времени до вторжения России на украинские земли. Власти США призвали ЕС остановить президента Владимира Путина.

В Кремле уже неоднократно говорили, что Россия не собирается проявлять агрессию по отношению к Украине и другим странам.

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