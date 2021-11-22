Лавров прокомментировал применение Украиной комплексов Javelin в Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина идёт на провокации, используя в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что во время боевых действий в Донбассе ВСУ впервые использовали ракетный комплекс Javelin. Это оружие вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar способно оказать психологическое воздействие на войска противника и стать "сдерживающим фактором", отметил Буданов. Он выразил надежду, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву вооружение.

По словам Лаврова, в последние недели и месяцы наблюдается "поток чрезмерно воспалённого и опасного сознания" со стороны руководства Украины. Он добавил, что нагнетание воинственной риторики свидетельствует о желании осуществить провокацию.

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