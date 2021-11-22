В Госдуме оценили законопроект о запрете упоминания национальности преступников

В СМИ слишком часто стали употреблять выражение "лица кавказской национальности", которое может оскорбить жителей целого ряда республик и стран. Об этом заявил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Чепиков, комментируя Pravda.Ru инициативу о запрете упоминания национальности преступников.

По его словам, в газетах, интернет-изданиях и на телевидении можно обойтись без указания национальной принадлежности правонарушителей.

"У меня много близких друзей различных национальностей, в том числе с Кавказа. И они достаточно негативно относятся к выражению "лица кавказской национальности". Это очень широкий спектр — жители Дагестана, Чечни, Азербайджана, Армении, Грузии. На мой взгляд, в Госдуме нужно рассмотреть этот законопроект. Упоминание национальности преступников многие сейчас воспринимают в качестве оскорбления, даже для те люди, которые не нарушают законы РФ", — подчеркнул Чепиков.

Также он добавил, что нужно собрать мнения и предложения субъектов РФ перед рассмотрением закона.

22 ноября парламент Чеченской республики внёс законопроект в Госдуму. В документе предложено отказаться от указания в СМИ любых сведений о национальности, вероисповедании преступников и их принадлежности к народам России.

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