В Госдуме рассмотрят проект, запрещающий указывать национальность преступников

Парламент Чеченской республики внёс законопроект в Государственную думу РФ. В документе предложено запретить распространение в российских СМИ любой информации о национальности преступников.

Проект появился в электронной базе данных Госдумы сегодня, 22 ноября.

Помимо сведений о национальности, требуется прекратить указывать в средствах массовой информации данные о вероисповедании правонарушителей и их принадлежности к народам РФ.

"В средствах массовой информации и социальных сетях всё чаще размещаются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определённой этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В парламенте Чеченской республике просят как можно скорее законодательно урегулировать этот вопрос, чтобы прекратить возникновение межнациональных конфликтов в российском обществе.

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