Вассерман: нужно указывать национальность преступников в СМИ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что нужно указывать в СМИ национальность как при совершении преступлений, так и хороших поступков.

"Указывать национальность преступника необходимо, хотя бы потому что если вы этого не делаете, то все преступления начинают приписывать какой-то национальности, в данный момент наименее популярной. Это проверено во множестве разных стран", — сказал Вассерман в беседе с "Радио 1".

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев полагает, что СМИ не должны указывать национальность подозреваемых и преступников. Таким образом он прокомментировал недавние публикации о драке в Новой Москве.

Кроме того, представитель Госдумы добавил, что хочет добиваться принятия соответствующего закона.

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