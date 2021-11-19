Глава российской делегации раскритиковал слова генсека НАТО о ядерном оружии

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии подтверждают, что Брюссель потерял связь с реальностью.

"Вместо того, чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряжённости в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО ещё ближе продвинется к границам нашей страны", — сказал Гаврилов, слова которого приводит РИА Новости.

Гаврилов отметил, что обстановка в Европе и так достаточно опасна, и это вынуждает принимать меры по обеспечению безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажет альянсу в размещении ядерного оружия на своей территории, то его могут перенести в Восточную Европу.

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает идею мира без ядерного оружия, однако не может допустить, чтобы его не было у входящих в альянс стран при наличии такого оружия у других государств.

Генсек выразил надежду, что Германия будет следовать системе НАТО по совместному использованию ядерного оружия, поскольку это важно для безопасности Европы. Эта система предполагает размещение американского ядерного оружия на территории европейских стран-членов альянса в рамках общей концепции ядерного сдерживания.

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