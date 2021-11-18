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Захарова предложила главреду итальянского издания топить дом своими газетами

Политика

Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", опубликованную в итальянском издании la Repubblica.

Захарова предложила главреду итальянского издания топить дом своими газетами

Она отметила, что РФ никогда не подводила итальянский народ с газовыми поставками и посоветовала главреду Маурицио Молинари топить дом своими газетами, если его не устраивает топливо из России.

Захарова подчеркнула: ежегодно в Италию направляется до 20 миллиардов кубометров российского газа.

"Как совесть итальянского журналиста позволяет вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста", — написала официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.

Также Захарова порекомендовала главреду издания напечатать в la Repubblica "предложение правды" и признать, что Россия — самый надёжный поставщик газа на европейском рынке.

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Куда уходит российский газ
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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