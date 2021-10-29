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Автор Любовь Степушова

"Газпрому" надо приготовиться к новым выплатам Польше

Экономика » Сырье » Газ

"Газпром" пообещал подумать над скидкой польской газовой компании PGNiG. На самом деле полякам просьба нужна, чтобы снова подать на "Газпром" в суд.

"Газпрому" надо приготовиться к новым выплатам Польше

Польша, возможно, платит за газ больше, чем Европа

В четверг стало известно, что польская газовая компания PGNiG. подала заявку в "Газпром" на снижение цены на газ, поставляемый по газопроводу "Ямал — Европа".

Ямальский договор, который предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до девяти миллиардов кубометров в год, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года по формуле "бери или плати". Официально не разглашается, но известно, что контракт увязывает цену на газ с ценами на нефть.

Между тем, цена на нефть в последнее время росла намного быстрее, чем на газ. За последние 12 месяцев цена на газ выросла на 81% на Нью-Йоркской бирже, а на нефть марки Brent на Лондонской фондовой бирже — на 110 %.

Поэтому цена на газ для PGNiG может быть даже больше, чем европейские рыночные цены и компания платит "Газпрому" больше, чем Европа, по спотовым ценам.

Новое — это хорошо забытое старое

Кстати, именно эта аргументация привела польскую кампанию в 2015 году в Стокгольмский арбитражный суд с иском к "Газпрому" о пересмотре формулы цены на газ и выплате компенсации за цену — "гораздо выше рыночной".

В 2018 году PGNiG получила право в суде требовать снижения цены на российский газ, и она была изменена задним числом — с 1 ноября 2017 года. Не известно, как суд изменил формулу, сказано было, что она в" значительной степени связана с ценами на европейском рынке".

Также решением Стокгольмского арбитражного суда PGNiG получила право на возмещение 1,5 млрд долларов США — переплаты "Газпрому". Российская компания эти деньги выплатила.

Согласно Ямальскому контракту, новая цена может вступить в силу через три года после вступления в силу предыдущего изменения цены контракта, то есть с 1 ноября 2021 года. Именно поэтому поляки сейчас запросили скидку.

При обновлении контракта PGNiG может захотеть принять во внимание период, в течение которого превышение платежей над рыночными ценами было особенно обременительным, то есть последние 12 месяцев. Это полное повторение предыдущей истории.

PGNiG не просит, а агрессивно требует

О том, что готовится новый суд, говорит агрессивная аргументация PGNiG .

"В последнее время мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта неординарная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ, сказал президент PGNiG Павел Маевский в заявлении компании.

Он же сообщил еженедельном журнале "Sieci", что "в связи с успехом PGNiG в судебных спорах по "СП-2", против PGNiG готовится кампания клеветы и фейковых новостей".

"Похоже, нашу активность заметили и за нашей восточной границей. Необходимо прояснить, что любой, кто сейчас обвиняет PGNiG, просто работает на русских. Это очень тревожная ситуация. В конце концов, мы боремся в интересах всего ЕС", — сказал Маевский.

Вопрос в независимости Стокгольмского арбитража

Вот, собственно, и ответ на вопрос, надо ли давать скидку полякам. Её не ждут, и безразлично, какой она будет. Поэтому все политические моменты: да как же так, такая сякая Польша, сначала враг, а потом хочет дружить, здесь ни к чему — ничего личного только бизнес. Польша хочет быть главным газовым хабом Европы, впрочем, Германия — тоже.

Весь вопрос упирается в независимость Стокгольмского арбитража, который, ранее уже вышел за пределы своих полномочий, установив новую формулу цены в контракте с PGNiG.  Вероятно, для всей Европы он опять постарается.

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