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"Снова на коленях": поляков возмутила просьба к России о снижении цен на газ

Мир

Читатели польского издания Interia раскритиковали просьбу польской нефтегазовой компании PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что с учётом сложных отношений с Москвой Варшаве не удастся добиться снисхождения.

"Снова на коленях": поляков возмутила просьба к России о снижении цен на газ

"Власти сначала прострелили себе колено стоя, а теперь снова на коленях? — задал вопрос пользователь с ником dziwisz и напомнил, что Варшава обещала газ Киеву и Кишинёву.

Комментатор anty pisyjon спросил, куда делся "дешёвый газ от дяди Сэма". Юзер marek назвал просьбу PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ "верхом наглости" и пристыдил польскую компанию, которая может продавать американский сжиженный газ европейским партнёрам, а не становиться на колени перед Россией.

Пользователь asd удивился тому, что Польша отдавала газ Украине и Молдавии, а теперь осталась ни с чем.

Читатель Interia под ником pytanka напомнил об агрессивной антироссийской политике Варшавы, которая вряд ли может привести к снижению цены на "голубое топливо". Он призвал помнить, что на территории РФ находятся крупнейшие запасы газа в мире, которыми страна будет владеть ещё несколько сотен лет.

По словам tak myślę, если постоянно кого-то обижать, вряд ли он будет добрым и сделает скидку на газ. Комментатор напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что только те страны могут рассчитывать на снижение цены, которые подписывают контракты, и привёл в пример Венгрию. tak myślę добавил, что сначала лояльные США польские чиновники критикуют Россию и Белоруссию, а теперь вымаливают скидку.

В четверг, 28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. В компании обосновали запрос беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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