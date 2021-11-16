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В Госдуме оценили приостановку Германией сертификации "СП-2"

Политика

Первый заместитель председателя комитета по энергетике в Госдуме Игорь Ананских прокомментировал для Pravda.Ru приостановку Федеральным сетевым ведомством Германии сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "Северный поток-2".

В Госдуме оценили приостановку Германией сертификации "СП-2"

"Мне кажется, это просто требования немецкого регулятора, чтобы компания была зарегистрирована в Германии и чтобы было проще работать с ней в будущем. Так же, как и российская сторона просит, чтобы все крупнейшие компании — IT и газонефтяные — тоже регистрировали дочерние компании в России", — сказал Ананских.

По его словам, сроки запуска "Северного потока-2" зависят от желания регулятора Германии.

"Сроки ввода зависят именно от желания регулятора сократить сроки. Потому что есть максимально указанные сроки для ответа на те или иные вопросы. Всегда можно их сократить в 2-3 раза в зависимости от желания, оперативности работников регулятора", — отметил собеседник издания.

В интересах регулятора ускорить процедуру, чтобы Германия быстрее получала газ, считает депутат.

"С учетом того, что зима началась и газ очень дорогой, выгодно для регулятора, чтобы газ по "Северному потоку-2" пошел как можно быстрее для того, чтобы наполнить газовые хранилища в Германии. Через Германию будут пытаться и другие европейские страны получать газ. Следовательно, снизить цены на газ в Европе", — подчеркнул Ананских.

Ранее немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство — приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток-2".

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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