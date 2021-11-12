Кабмин внёс в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов

Правительство РФ внесло в Государственную Думы законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый законопроект запретит гражданам без QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесённом коронавирусе посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общественного питания и розничной торговли.

Пока разрешено предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, однако после 1 февраля 2022 года данный документ будет действителен только для граждан с медотводом.

В каждом регионе власти установят перечень объектов, где потребуется предоставление QR-кодов. При этом граждане смогут свободно посещать аптеки и продуктовые магазины и организации, предоставляющие населению товары первой необходимости.

Второй законопроект будет регулировать порядок использования QR-кодов в поездах и самолётах. Для путешествий пассажиры должны будут предоставить те же самые документы. Отрицательный ПЦР-тест пока можно предъявлять, но до определённой даты, которую позднее установит кабмин РФ.

Законы будут действовать до 1 июня 2022 года.

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