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Песков: введение QR-кодов на транспорте это мировая практика

Здоровье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов на транспорте и в других местах является мировой практикой.

Песков: введение QR-кодов на транспорте это мировая практика

"Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной", — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Россия идёт по пути мирового опыта, который был наработан во многих странах.

"Во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии этот опыт уже достаточно давно практикуется, достаточно жестко. И он оправдывает себя", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что властям известно о предложении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое предпологает введение обязательных QR-кодов, но этот законопроект ещё предстоит обсудить в парламенте.

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Эксперт назвал причину, по которой мог сократиться срок действия старых QR-кодов
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Елена Андреева
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