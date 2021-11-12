Зеленский просит допустить к Саакашвили украинских врачей и родственников

Владимир Зеленский попросил, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили допустил к Михаилу Саакашвили его родственников и украинских медиков.

В своём Twitter-аккаунте глава Украины рассказал о телефонном разговоре с Гарибашвили. Он напомнил грузинскому премьер-министру, что права Саакашвили должны быть полностью реализованы в соответствии с международным законодательством.

"Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей", — отметил Зеленский.

Первого октября бывший президент Грузии был задержан и помещён в тюрьму. Он заочно осуждён по нескольким уголовным делам. Сразу же после заключения в колонию Саакашвили объявил голодовку, не согласившись с обвинением. Недавно его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Накануне, 11 ноября, адвокат Саакашвили заявил, что его подзащитный требует обеспечить высокопрофессиональную медицинскую помощь. Только после этого он намерен восстановить своё питание.

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