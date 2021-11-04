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Экс-президент Грузии Саакашвили из-за голодовки находится в критическом состояни

Мир

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили  находится в критическом состоянии. Он голодает уже 35 дней. Письмо от него получила уполномоченная украинской Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. 

Экс-президент Грузии Саакашвили из-за голодовки находится в критическом состояни

Как сообщает РИА Новости, Денисова обратилась к властям Грузии с призывом соблюдать нормы международного права и обеспечить Саакашвили необходимую медицинскую помощь. Она отмечает, что за время, проведённое в тюрьме, Саакашвили похудел на 20 килограммов. В среду, 3 ноября, у него взяли новые тесты, которые должны оценить его состояние здоровья.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября. Он оказался в тюрьме города Рустави. До этого он жил на Украине. 

Позже арестанта поместили в одиночную камеру. Врачи рекомендовали госпитализировать его в тюремную больницу.

Саакашвили и его адвокаты требуют перевода арестанта в частную медицинскую клинику. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступает категорически против этого.  

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#РБК #Саакашвили #арест В Грузии задержали бывшего президента Саакашвили. Он вернулся на родину, чтобы наблюдать за выборами
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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