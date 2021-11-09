Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных сроках встречи Владимира Путина и главы США Джо Байдена. По его словам, пока такие переговоры не запланированы.
Песков уточнил, что есть понимание необходимости новой встречи между лидерами двух государств, но назвать конкретные сроки пресс-секретарь президента не смог.
"Общение нужно продолжать, но чётких сроков пока нет", — приводит РИА Новости слова Пескова.
Единственная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня 2021 года. Лидеры государств провели разговор, который длился более четырёх часов. Также участие в саммите приняли глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации Дмитрий Козак и другие российские политики. Со стороны США делегацию представляли госсекретарь Энтони Блинкен и помощница президента Виктория Нуланд.
Россия и США в ходе встречи договорились по нескольким пунктам:
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