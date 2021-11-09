Байден заявил, что выполнил обещание Путину о борьбе с киберпреступностью

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил обещание, которое давал российскому лидеру Владимиру Путину в ходе июньской встречи. Речь идёт о раскрытии киберпреступлений и преследовании хакеров.

Ранее США обвинили украинца Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянина в кибермошенничестве. Их внесли в список граждан, на которых распространяются западные санкции. Следователи убеждены: мужчины умышленно внедряли вредоносные сервисы в компьютеры, чтобы вымогать деньги, передаёт РИА Новости.

"Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня", — подчеркнул Байден.

Он добавил, что власти будут и дальше защищать жителей США от возможных угроз в Сети, используя мощности федерального правительства и другие доступные инструменты.

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