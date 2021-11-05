Премьер Греции Кириакос Мицотакис постетит Москву 8 декабря.
Как сообщает газета "Прото тема", визит будет кратким, Кириакос вернется назад в этот же день.
Отметим, что о предстоящей поездке Мицотакиса в Москву не сообщалось официально.
Ранее власти Греции объявили, что у них есть основания опасаться усиления миграционного кризиса и "новых провокаций на внешних границах Европейского союза". В связи с этим Афины отправляют группу из 250 военных для усиления границы с Турцией.
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