СМИ: премьер Греции посетит РФ 8 декабря

Премьер Греции Кириакос Мицотакис постетит Москву 8 декабря.

Как сообщает газета "Прото тема", визит будет кратким, Кириакос вернется назад в этот же день.

Отметим, что о предстоящей поездке Мицотакиса в Москву не сообщалось официально.

Ранее власти Греции объявили, что у них есть основания опасаться усиления миграционного кризиса и "новых провокаций на внешних границах Европейского союза". В связи с этим Афины отправляют группу из 250 военных для усиления границы с Турцией.

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