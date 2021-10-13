Греция отправляет военных на границу с Турцией

Власти Греции объявили, что у них есть основания опасаться усиления миграционного кризиса и "новых провокаций на внешних границах Европейского союза". В связи с этим Афины отправляют группу из 250 военных для усиления границы с Турцией.

Об этом сообщает министерство обороны Греции. Как сказано в сообщении, в готовности находятся ещё 800 человек из пограничной полиции, чтобы "работать в аэропортах, портах и районах, близких к турецкой границе".

Это решение последовало за обвинением в использовании Анкарой "мигрантов в политических целях", сделанным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Для нейтрализации возможной провокации co стороны Турции Греция подписала пакт о военном сотрудничестве с Францией. На следующей неделе в Вашингтоне греческий министр Дендиас будет договариваться o военной помощи c США.

Чем вызваны новые подозрения правительства Греции в адрес соседей — не поясняется. Но они довольно странно выглядят, учитывая, что в июне страны договорились о "нормализации отношений" и всё это время придерживались разработанной для этого дорожной карты.