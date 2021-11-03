Директор ЦРУ Уильям Бёрнс приехал в Москву для обсуждения отношений между США и Россией.
Представитель посольства США сообщил, что Бёрнс возглавляет делегацию должностных лиц США, отправленную на переговоры с российским руководством лично Джо Байденом.
В российском Совбезе сообщили, что Бёрнс, экс-посол СШа в Москве, провел переговоры с Николаем Патрушевым, секретарем Совета и бывшим главой ФСБ.
"Стороны обсудили российско-американские отношения", — это всё, что сказано о встрече на сайте Совета безопасности России.
Ни одна из сторон не сообщила подробностей разговора, состоявшегося за закрытыми дверями.
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