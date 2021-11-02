Сергей Рябков: нынешний кризис в отношениях с США опаснее холодной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что нынешний кризис в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны.

Об этом высокопоставленный дипломат заявил, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс" в онлайн-формате. В МИД Сергей Рябков курирует контакты и переговоры с американской стороной. Так что это оценка человека, хорошо знакомого с нюансами отношений двух государств.

"Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь - слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно", - сказал Рябков.

Разногласий между сторонами так много, что затруднительно назвать сферу, в которой сотрудничество продолжается. Речь, конечно же, в первую очередь о политической составляющей этих отношений.

Непонятно, например, когда будет урегулирован кризис с дипломатическими миссиями. Американцы свели деятельность посольства и консульств к минимуму, ссылаясь на нехватку персонала и обвиняя в этом Россию. В Москве ранее запретили нанимать граждан РФ на работу в иностранные дипломатические миссии - тогда как США активно ранее это практиковали.

Российская сторона, по словам Рябкова, призывает американскую сторону направить дополнительных сотрудников в посольство, чтобы возобновить их нормальную деятельность. В Вашингтоне, однако, это делать не спешат.

Замглавы МИД России также сообщил, что диалог между двумя странами по стратегической стабильности состоится в ближайшие две недели, сообщает ТАСС. По словам Рябкова, Россия представила США конкретные предложения по предотвращению инцидентов на море и в воздухе.