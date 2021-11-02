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Американский юрист присоединился к команде по спасению Саакашвили из тюрьмы

Политика

Адвокат Бека Басилая заявил, что к команде по защите экс-президента Грузии Михаила Саакашвили присоединился юрист из США.

Американский юрист присоединился к команде по спасению Саакашвили из тюрьмы

По его словам, Саакашвили уже на протяжении 33 дней голодает в тюрьме. Его планируют перевести в больницу, подведомственную колонии, в случае ухудшения состояния, передаёт РИА Новости.

"Юридическая сторона имеет большое значение, к нашей команде присоединился американский юрист. Будут правовые вопросы, на которые грузинскому правительству придётся ответить", — отметил Басилая.

Он считает, что действующие власти Грузии нарушают права его клиента. Адвокат попросил граждан страны поддержать бывшего президента, ведь его здоровье с каждым днём ухудшается.

Первого октября, напомним, Саакашвили задержали в Грузии и поместили тюрьму. Он проходит сразу по нескольким уголовным делам. Экс-руководителя государства заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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