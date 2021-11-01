Михаил Саакашвили уже потерял 20 кг в тюрьме

Девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, что он сильно похудел из-за голодовки в тюрьме. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мой седьмой визит к Михаилу сегодня. Почти четыре часа трудных разговоров. На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается", — говорится в тексте Ясько.

Кроме того, девушка добавила, что экс-президента надо немедленно спасать и освободить. Напомним, что первого октября Саакашвили был задержан в Грузии. Его заочно осудили по уголовным преступлениям об убийстве банкира и жестоком избиении депутата. В общей сложности экс-президенту дали девять лет лишения свободы.

Позже бывший грузинский лидер объявил голодовку, не согласившись с обвинением по уголовным делам. По словам его адвоката Георгия Гелхаури, врачи порекомендовали Саакашвили сдать некоторые анализы и назначили ему медикаментозное лечение.

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