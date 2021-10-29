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Не ест почти месяц: исхудавший в тюрьме Саакашвили начал принимать таблетки

Политика

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже почти месяц находится в тюрьме, начал принимать лекарства. 

Не ест почти месяц: исхудавший в тюрьме Саакашвили начал принимать таблетки

По словам адвоката Георгия Гелхаури, врачи порекомендовали Саакашвили сдать некоторые анализы и назначили ему медикаментозное лечение. Ранее бывший политик объявил голодовку, не согласившись с обвинением по уголовным делам. Он не ест уже на протяжении 29 дней, передаёт РИА Новости.

Недавно заключённый заявил об отказе от помощи местных врачей. Саакашвили пошёл на этот протест после того, как сотрудники тюрьмы решили ужесточить для него процедуру встречи с адвокатами.

Первого октября Саакашвили был задержан в Грузии. Его заочно осудили по уголовным преступлениям об убийстве банкира и жестоком избиении депутата. В общей сложности экс-президенту дали девять лет лишения свободы. Также он проходит ещё по ряду уголовных дел, расследование которых продолжается.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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