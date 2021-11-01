EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лавров заявил о недопустимости дестабилизации в соседних с Афганистаном странах
Реальные пенсии россиян падают несколько месяцев подряд
За что могут забрать животных у россиян, рассказали в Госдуме
В Северной Корее голод: есть будут чёрных лебедей
Медведев: стоимость продуктов питания растёт, наступает продовольственный кризис
Совфед: в новом КоАП штраф за опасную езду будет ужесточён
Оппозиция в Грузии с треском проиграла второй тур выборов. Но не сдалась
Спиртное можно продавать только людям с дипломом, заявила Собчак
WSJ: Брошенные в Афганистане солдаты вступают в ИГИЛ* для борьбы с талибами*

Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции

Политика

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что Киеву "нечем заняться", кроме как угрожать ей экстрадицией. И отметила, что угроз Незалежной не боится, потому как "это привычная реакция".

Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции

"Это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать", — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Посол отметила, что с начала своей деятельности в прокуратуре с 2002 года она постоянно "находится под какими-то угрозами". И подчеркнула, что "очень жаль", что Минюсту Украины больше нечем заняться, как планировать "преступления против России".

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев не забудет Поклонскую и обеспечит её экстрадицию. Тогда российский посол ответила, что "тоже никогда их не забудет" и подчеркнула, что именно нынешняя власть Незалежной "устроила" госпереворот и превратила страну в руины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Поклонская вступилась за Навального?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Северной Корее голод: есть будут чёрных лебедей
Медведев: стоимость продуктов питания растёт, наступает продовольственный кризис
Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции
Совфед: в новом КоАП штраф за опасную езду будет ужесточён
Оппозиция в Грузии с треском проиграла второй тур выборов. Но не сдалась
Спиртное можно продавать только людям с дипломом, заявила Собчак
WSJ: Брошенные в Афганистане солдаты вступают в ИГИЛ* для борьбы с талибами*
ФССП: свыше четырёх миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Резня в токийском метро: парень в костюме Джокера напал на пассажиров
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию

Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".

Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область
Мир. Новости мира
Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область
Происшествия
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Мир. Новости мира
Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех
Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская Дмитрий Соколов "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Натовский сюрреализм грозит миру большой бедой Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Глава МИД Лавров подвёл итоги саммита G20
Происшествия
Российские туристы массово отравились в отеле Египта
Стивен Хокинг предсказал появление коронавируса
Гипотезы. Наука
Стивен Хокинг предсказал появление коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников