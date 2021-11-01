Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что Киеву "нечем заняться", кроме как угрожать ей экстрадицией. И отметила, что угроз Незалежной не боится, потому как "это привычная реакция".

"Это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать", — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Посол отметила, что с начала своей деятельности в прокуратуре с 2002 года она постоянно "находится под какими-то угрозами". И подчеркнула, что "очень жаль", что Минюсту Украины больше нечем заняться, как планировать "преступления против России".

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев не забудет Поклонскую и обеспечит её экстрадицию. Тогда российский посол ответила, что "тоже никогда их не забудет" и подчеркнула, что именно нынешняя власть Незалежной "устроила" госпереворот и превратила страну в руины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.