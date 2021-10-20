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Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков

Политика

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая недавно стала послом РФ в Кабо-Верде, поделилась в своём Instagram-аккаунте первым снимком в форменной одежде сотрудников МИД России.

Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков

При этом Поклонская не сопроводила новую фотографию каким-либо постом. Меньше чем за час под снимком собралось порядка 4 тысяч "лайков". Более 100 пользователей оставили свои комментарии.

Многие из них пожелали Поклонской удачи на новой службе, подчеркнув, что дипломатический мундир ей очень идёт.

"Наталья, искреннее желаю вам успеха, где бы вы ни были. Вы очаровательны!" — написала подписчица.

Некоторые мужчины, увидев новую фотографию Поклонской, решили признаться ей в любви. Как правило, политик не отвечает на подобные комментарии.

13 октября Наталью Поклонскую назначили чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде. Соответствующий приказ подписал российский лидер Владимир Путин.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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