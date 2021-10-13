EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России обновился рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
В Польше по подозрению в шпионаже для Белоруссии задержали пожилого гражданина
Сына Бориса Немцова с супругой срочно госпитализировали
Власти Крыма оценили вероятность введения локдауна в регионе
Проценко оценил внедрение экспресс-тестирования на "ковид" в московских школах
Интерактивные окна установили в поезде московского метро
Гордон посоветовала водителю Собчак говорить правду
Обрушились на девушку матом: в метро Москвы - новый конфликт с мигрантами
Обвиняемых в изнасиловании трёх несовершеннолетних арестовали в Екатеринбурге

Поклонская отреагировала на назначение дипломатом: "Сбылась моя мечта"

Политика

Наталья Поклонская прокомментировала своё назначение послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин 13 октября.

Поклонская отреагировала на назначение дипломатом: "Сбылась моя мечта"

По словам Поклонской, быть дипломатом — её мечта, которая осуществилась. Также новый посол поблагодарила Путина, поскольку тот предоставил ей ответственный объект для работы. Политик уверена, что способна трудиться в Кабо-Верде "хоть завтра".

"Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа", — поделилась впечатлениями Поклонская в беседе с РИА Новости.

Также посол отметила, что для подготовки к переезду в Кабо-Верде уйдёт несколько недель. Поклонская сообщила об окончании стажировки в МИД России и курсов в дипломатической академии. Кроме того, как сказала политик, она узнала всё о республике, в которой ей предстоит трудиться.

Ранее источники, приближенные к Кремлю и Государственной думе, заявили, что администрация президента России и власти Крыма не захотели видеть Поклонскую в новом парламенте. Тогда политик захотела поработать как дипломат, заявили анонимы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эксклюзивное интервью Натальи Поклонской радио «Комсомольская правда» (30.09.2021 г.)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Поклонская отреагировала на назначение дипломатом: "Сбылась моя мечта"
Нурмагомедов пошутил над Макгрегором, которого "тоже избили дагестанцы"
Аварию с участием Собчак зафиксировали камеры видеонаблюдения
От доверия до стыда: опубликован глобальный рейтинг профессий
В России обновился рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
Наталью Поклонскую назначили послом РФ в Кабо-Верде
В Польше по подозрению в шпионаже для Белоруссии задержали пожилого гражданина
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и ковиде
Сына Бориса Немцова с супругой срочно госпитализировали
Глава МИД Украины: Киев ждёт чёткий ответ от Путина по встрече с Зеленским
Популярное
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить

Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

Красные пятна на коже: причины и как лечить
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев
Мир. Новости мира
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Любовь Степушова Визит Нуланд: Москва допустила ошибку, но исправляет её Любовь Степушова Ирина Шлионская Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Общество
Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть
Мир. Новости мира
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников