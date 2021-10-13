Поклонская отреагировала на назначение дипломатом: "Сбылась моя мечта"

Наталья Поклонская прокомментировала своё назначение послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин 13 октября.

По словам Поклонской, быть дипломатом — её мечта, которая осуществилась. Также новый посол поблагодарила Путина, поскольку тот предоставил ей ответственный объект для работы. Политик уверена, что способна трудиться в Кабо-Верде "хоть завтра".

"Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа", — поделилась впечатлениями Поклонская в беседе с РИА Новости.

Также посол отметила, что для подготовки к переезду в Кабо-Верде уйдёт несколько недель. Поклонская сообщила об окончании стажировки в МИД России и курсов в дипломатической академии. Кроме того, как сказала политик, она узнала всё о республике, в которой ей предстоит трудиться.

Ранее источники, приближенные к Кремлю и Государственной думе, заявили, что администрация президента России и власти Крыма не захотели видеть Поклонскую в новом парламенте. Тогда политик захотела поработать как дипломат, заявили анонимы.

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