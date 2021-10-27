"Я их никогда не забуду": Поклонская отреагировала на угрозы МИД Украины

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская иронически ответила на угрозы со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал "никогда не оставлять её в покое".

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев не забудет Поклонскую и обеспечит её экстрадицию. Российский политик лишь посмеялась над этими высказываниями.

"Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину", — отметила Поклонская в интервью РИА Новости.

Кулеба также обещал испортить жизнь политику ещё до её назначения на пост посла РФ в Кабо-Верде. Он говорил, что Киев обладает такой возможностью, ведь Поклонская является гражданкой Украины.

В ответ экс-депутат Госдумы напомнила о своём отказе от украинского гражданства ещё в 2014 году.

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