EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Первый российский регион вводит комендантский час из-за роста случаев COVID-19
Защитить Европу от России и Белоруссии - Польша вдвое увеличит армию
В Хабаровском крае дети провалились под лёд и утонули рядом со школой
Вместо закрытия магазинов властям РФ предложили подумать о всеобщей вакцинации
Ужесточить наказание за суррогатный алкоголь предложили в Госдуме
"Именно сейчас": аналитик призвал поторопиться с покупкой иностранной валюты
Когда холодно, на запреты наплевать: Киев закупит энергию у Москвы и Минска
Человечество ждут бесконечные волны коронавируса - иммунолог
До выборов президента полгода, но французы уже обсуждают возможные варианты

"Я их никогда не забуду": Поклонская отреагировала на угрозы МИД Украины

Политика

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская иронически ответила на угрозы со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал "никогда не оставлять её в покое".

"Я их никогда не забуду": Поклонская отреагировала на угрозы МИД Украины

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев не забудет Поклонскую и обеспечит её экстрадицию. Российский политик лишь посмеялась над этими высказываниями.

"Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину", — отметила Поклонская в интервью РИА Новости.

Кулеба также обещал испортить жизнь политику ещё до её назначения на пост посла РФ в Кабо-Верде. Он говорил, что Киев обладает такой возможностью, ведь Поклонская является гражданкой Украины.

В ответ экс-депутат Госдумы напомнила о своём отказе от украинского гражданства ещё в 2014 году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Наталья Поклонская пригласила украинских депутатов в Крым
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Первый российский регион вводит комендантский час из-за роста случаев COVID-19
Защитить Европу от России и Белоруссии - Польша вдвое увеличит армию
В Хабаровском крае дети провалились под лёд и утонули рядом со школой
Вместо закрытия магазинов властям РФ предложили подумать о всеобщей вакцинации
Ужесточить наказание за суррогатный алкоголь предложили в Госдуме
"Именно сейчас": аналитик призвал поторопиться с покупкой иностранной валюты
Когда холодно, на запреты наплевать: Киев закупит энергию у Москвы и Минска
Человечество ждут бесконечные волны коронавируса - иммунолог
До выборов президента полгода, но французы уже обсуждают возможные варианты
Forbes назвал самого богатого человека в истории
Популярное
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна

Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.

Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Шоу-бизнес
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Мир. Новости мира
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова Василий Амирджанов Маммофобия: девушку могут посадить за обнажённую грудь Василий Амирджанов
Происшествия
Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram
Мир. Новости мира
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Астрологи назвали самые фартовые знаки зодиака на этой неделе
Формула небес
Астрологи назвали самые фартовые знаки зодиака на этой неделе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников