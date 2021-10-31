Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию

На повестке дня НАТО самым животрепещущим вопросом, судя по количеству высказываний "высоких чинов", остаётся потеря контактов с Россией, приостановившей не только работу своего постпредства при блоке, но и представительства самого альянса в Москве.

Из последнего:

Джеймс Ставридис, экс-главком Североатлантического альянса, назвал "едким высказыванием" предложение Сергея Лаврова обращаться к послу РФ в Бельгии, если у НАТО "возникнут какие-то экстренные дела".

Комментируя эту оценку, сенатор Алексей Пушков посоветовал генералу подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".

"Это — полный провал руководства НАТО, — написал Пушков в своём ТГ-канале. — Теперь Столтенберг <…> лишен возможности любого диалога. А это — прямой ущерб для безопасности стран-членов НАТО".

А ещё сенатор напомнил: "Россия — не Югославия":

"… если кому-то в альянсе мерещится ливийский или югославский сценарий, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов, то пусть расстанутся с этими сладкими снами".

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