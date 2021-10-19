"Мы сожалеем": в НАТО прокомментировали "демарш" России

Руководство Североатлантического альянса прокомментировало решение России о прекращении деятельности своей дипмиссии при НАТО.

Напомним, об этом объявил Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции. Основанием стала высылка восьми членов миссии, обвинённых в шпионаже. Глава МИД РФ также сообщил, что сотрудники военной миссии НАТО в Москве будут лишены аккредитации с 1 ноября, а информационный офис альянса в российской столице будет закрыт.

"Если у членов НАТО возникнут какие-либо срочные вопросы, они могут связаться с нашим послом в Бельгии по этим вопросам", — сказал Лавров.

Реакция НАТО

"Мы сожалеем об этих шагах. Политика НАТО в отношении России остается последовательной, — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. — Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, в то же время мы по-прежнему открыты для диалога, в том числе через Совет Россия — НАТО".

Со своей стороны, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия, обвиняющая НАТО в провокационной деятельности вблизи своих границ, "похоже, больше не желает разговаривать с Западом".

"Это более чем прискорбное решение, принятое в Москве, — сказал он. — Это серьёзно повредит отношениям".