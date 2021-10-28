Захарова не исключила дальнейшую деградацию ситуации в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Донбассе вызывает тревогу.

По словам Захаровой, в последние дни на юго-востоке Украины происходит тревожное обострение ситуации.

"Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём", — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Захарова отметила, что в ближайшее время ситуация в Донбассе может деградировать ещё сильнее.

Во вторник, 26 октября, украинская армия впервые совершила атаку с помощью беспилотника Bayraktar, который выпустил ракету, уничтожившую пушку противника в Донбассе. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Bayraktar Киеву могут дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что инцидент с использованием Украиной турецкого беспилотника в Донбассе должен заставить задуматься тех, кто вооружает Киев.

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