Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление по поводу отобранных у крымчан древних музейных артефактов, называемых "скифским золотом".
Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале ответ на вопрос СМИ в связи с решением Апелляционного суда Амстердама в отношении экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря".
Дипломат крайне негативно отреагировала на решение Апелляционного суда Амстердама передать Украине ценные артефакты из музеев Крыма, которые семь лет назад были вывезены в Нидерланды для выставки в музее.
Захарова отмечает, что сфера культуры стала подчиняться политике, а музейные обмены стали ареной политического противоборства.
Представитель МИД России подчёркивает, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова.
"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т. ч. между Россией и Нидерландами. Прискорбно", — выразила свою позицию Захарова.
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