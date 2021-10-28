Захарова высказалась о скандале со "скифским золотом" Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление по поводу отобранных у крымчан древних музейных артефактов, называемых "скифским золотом".

Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале ответ на вопрос СМИ в связи с решением Апелляционного суда Амстердама в отношении экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря".

Дипломат крайне негативно отреагировала на решение Апелляционного суда Амстердама передать Украине ценные артефакты из музеев Крыма, которые семь лет назад были вывезены в Нидерланды для выставки в музее.

Захарова отмечает, что сфера культуры стала подчиняться политике, а музейные обмены стали ареной политического противоборства.

Представитель МИД России подчёркивает, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т. ч. между Россией и Нидерландами. Прискорбно", — выразила свою позицию Захарова.

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