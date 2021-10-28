МИД отреагировал на призывы США ввести санкции против РФ из-за цен на газ

Заместитель главы МИД Александр Панкин прокомментировал призывы США ввести санкции против РФ из-за высокой стоимости газа. По его словам, причин для запретов нет, ведь российская сторона выполняет все обязательства по контрактам.

Дипломат отметил, что Россия не могла инициировать рост цен на голубое топливо, так как не вводила ограничений на поставки, передаёт РИА Новости.

"Ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю. Когда кто-то просит чуть больше, есть определённые условия, будь то цена транзита, задействование маршрутов", — сказал Панкин.

Он также добавил, что европейским странам никто не мешал закупить газ год назад на несколько лет вперёд, ведь тогда он стоил намного дешевле. Главы государств, по его мнению, делали ставку на то, что газ упадёт в цене. Также они надеялись на использование солнечной энергии.

В начале октября в американском конгрессе заявили, что власти РФ якобы спровоцировали увеличение стоимости голубого топлива на европейском рынке и попросили Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".

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