Поручение Путина удешевило газ в Европе

После поручения президента РФ Владимира Путина нефтегазовой компании "Газпром" повысить объем российского газа в европейских хранилищах цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3%.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные на ICE Futures, после этого цена ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского упала на 3%, до 1014,8 доллара за 1 тыс. кубометров, что на 4,4% ниже расчетной цены вторника.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение "Газпрому" повысить объема российского газа в европейских хранилищах.

До этого Путин заявил, что резкие и необдуманные действия европейских партнёров привели к кризису на энергетическом рынке Европы. Если в августе тысяча кубометров "голубого топлива" стоила 515 долларов, то 6 октября она превысила 1900 долларов. Эксперты объясняют эту тенденцию высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением на рынке и низкой заполненностью европейских подземных газовых хранилищ.

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