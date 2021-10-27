Путин поручил "Газпрому" увеличить объёмы газа в хранилищах стран ЕС

Президент России Владимир Путин дал поручение "Газпрому" повысить объема российского газа в европейских хранилищах.

По словам лидера страны, это позволит своевременно выполнять контрактные обязательства по снабжению стран Евросоюза газом в осенне-зимний период. Кроме того, это приведёт к более благоприятной ситуации на европейском энергорынке.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер поддержал инициативу главы государства, который попросил его докладывать о ходе работы.

Ранее Путин заявил, что резкие и необдуманные действия европейских партнёров привели к кризису на энергетическом рынке Европы. Если в августе тысяча кубометров "голубого топлива" стоила 515 долларов, то 6 октября она превысила 1900 долларов. Эксперты объясняют эту тенденцию высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением на рынке и низкой заполненностью европейских подземных газовых хранилищ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в намеренном повышении мировых цен на энергию.

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