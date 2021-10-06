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Путин рассказал о причинах энергетического кризиса в Европе

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на газ растут из-за восстановления мировой экономики и увеличения спроса на энергоносители.

Путин рассказал о причинах энергетического кризиса в Европе

"Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий", — отметил лидер страны на совещании по развитию энергетики.

По словам главы государства, резкие и необдуманные действия уже привели к кризису на энергетическом рынке Европы.

В последнее время сильно выросли цены на газ в Европе. Если в августе тысяча кубометров "голубого топлива" стоила 515 долларов, то 6 октября она превысила 1900 долларов. Эксперты объясняют эту тенденцию высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением на рынке и низкой заполненностью европейских подземных газовых хранилищ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в намеренном повышении мировых цен на энергию.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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