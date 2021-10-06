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Польский премьер считает "Газпром" виновником роста мировых цен на энергию

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Газпром" намеренно повышает мировые цены на энергию.

Польский премьер считает "Газпром" виновником роста мировых цен на энергию

По словам польского премьера, Россия закручивает вентиль, устанавливая цены искусственным способом.

"А "Газпром" является инструментом энергетической политики российского государства", — сказал Моравецкий на саммите Европейский союз — Западные Балканы.

Он призвал присутствующих обратить внимание на то, к чему привела зависимость от "Газпрома": цены на газ рекордно выросли. Моравецкий подчеркнул, что Польша предостерегала от этого.

Премьер пообещал предложить Европейскому совету инициативы, направленные на защиту конкурентоспособности польской и европейской промышленности.

В последнее время сильно выросли цены на газ в Европе. Если в августе тысяча кубометров "голубого топлива" стоила 515 долларов, то 6 октября она превысила 1900 долларов.

Эксперты объясняют рост цен на газ в Европе высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением на рынке и низкой заполненностью европейских подземных газовых хранилищ.

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