Секретарь СНБО Украины: президента должен избирать не народ, а парламент

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, сегодня страна нуждается в формировании жёсткой президентской республики.

В интервью изданию "РБК-Украина" он подчеркнул, что при такой форме правления у власти находится ответственный человек, понимающий, на что он идёт.

Согласно конституции, сейчас страна представляет собой парламентско-президентскую республику, однако главу государства по-прежнему выбирает народ, а не парламент. По мнению государственного деятеля, в ближайшее время необходимо "поставить точку в этом вопросе" и разобраться с непонятным трактовками в законах.

"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что президента нужно избирать в парламенте без процедуры всенародного голосования.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.