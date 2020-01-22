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Автор Олег Артюков

Не для России? Почему в нашей стране не будет парламентской республики

Политика » Власть

После того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил повысить роль парламента в утверждении кандидатур председателя правительства и министров, в некоторых комментариях зазвучала идея о том, что Россия может стать парламентской республикой. Когда-нибудь, не сегодня и не завтра — но все ж таки.

Нельзя сказать, чтобы дискуссия о возможной трансформации политической системы в России приобрела хоть сколько-нибудь определенные черты. Собственно, и сама дискуссия не началась — если говорить о переходе к системе, где парламент играет главную роль в государстве. Однако же сам Владимир Путин счел нужным обозначить свое отношение к такому преобразованию (пусть и гипотетическому).

Почему президент считает, что парламентская республика в России нецелесообразна

Общаясь в среду с представителями общественности в Липецкой области, глава государства напомнил о распространенности парламентских республик в мире. Хотя и президентских не меньше.

"Возможно ли это применение у нас? Теоретически — возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", — сказал Путин. "Нам лучше не экспериментировать", — сказал президент, добавив парламентская форма правления в настоящее время в ряде случаев "дает сбои". По мнению Путина, для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов и народностей "нужна все же крепкая президентская власть".

Президент считает, что для нормального функционирования парламентской формы правления политическая структура в стране должна "расти давно", как в Европе, где некоторые партии существуют столетиями.

"А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского — …", — отметил

Путин, назвав саму либеральную идею хорошей, но выразив сомнение в том, сможет ли партия "функционировать без своего лидера".

Мнения: несогласных с президентом не оказалось

Судя по небольшому опросу, проведенному "Правдой.Ру", дискуссии о том, должна ли Россия стать парламентской республикой, в ближайшее время не предвидится.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что является приверженцем советской системы государства.

"В нынешней форме криминально-буржуазной, когда нет устойчивой политической системы, когда каждый день появляются новые партии, когда рвут на части страну и каждый пытается аул, а то и республику превратить в самостоятельное государство, нужна сильная исполнительная вертикальная власть", — полагает политик.

"В данном случае я согласен, если президентская власть имеет соответствующие полномочия и может урезонить и сепаратизм, и наглость, и корыстолюбие некоторые местных деятелей, то это, скорее, благо и лучше этого придерживаться. Но есть еще одна сторона: любая исполнительная власть, если ее не контролировать или сопьется, или проворуется, или с ума сойдет. Поэтому усиление контроля народных представителей, избранников — обязательное условие оздоровления обстановки. На данном этапе переход полностью к парламентской республике с этой жуткой неустойчивой многопартийностью может разнести страну", — подчеркнул Геннадий Зюганов.

Кардиохирург Лео Бокерия полностью поддерживает точку зрения главы государства.

"Я абсолютно согласен, потому что большая страна, разные национальности, разные религии. Конечно, должен быть избранный человек, как во всех нормальных странах, который руководит энное количество лет", — сказал он.

А вот литературовед Мариэтта Чудакова вообще считает неважной дискуссию о том, какая форма правления более подходит России — парламентская или президентская.

"Сейчас во всей этой ситуации есть гораздо более острые моменты. Сама перестройка Конституции, мне кажется, гораздо более острым и важным моментом. Суть не в том, парламентская или президентская. Суть в том, на мой взгляд, что наша Конституция — одна из лучших в мире. И я против ее перекройки — вот что важно", — сказала она.

Публицист Анатолий Вассерман не согласился с мнением главы государства относительно того, переход к парламентской форме правления сейчас невозможен. По его мнению, такой переход никогда не был возможен в истории России.

"Насколько я могу судить, каждая попытка перейти к парламентской форме правления или к чему-либо хотя бы отдаленно ее напоминающему, немедленно оборачивалась явно катастрофическими последствиями. Так было, например, в Смутное время. Самой жуткой его частью по всем дошедшим до нас сведениям была семибоярщина. Так было, когда пытались ограничить правление Анны Иоанновны. Она, конечно, далеко не подарок и вошла в историю как одна из худших правительниц. Но известные нам кондиции, то есть условия, предложенные для ее правления, показывают, что если бы эти кондиции были исполнены, то было бы гораздо страшнее. Так было во время Временного правительства, так было при всех попытках коллективного руководства в советское время, когда каждый раз это руководство оборачивалось разбродом и шатанием", — отметил он.

"Я совершенно уверен, что ни сейчас, ни в каком обозримом и вообразимом будущем нам парламентская форма правления не пригодится. Да, у парламента должны быть очень широкие полномочия. Хотя бы потому, что на любой сложный вопрос нужно смотреть с разных точек зрения. Но принимать решение все-таки должен один человек. Потому что каждый вариант решения неизбежно имеет некий набор достоинств и некий набор недостатков, в разных вариантах решения эти наборы разные. И пытаясь совместить достоинства из всех вариантов, мы неизбежно совместим недостатки из всех вариантов", — подчеркнул Анатолий Вассерман.

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