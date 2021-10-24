Госдеп США отправил россиян в Варшаву за визами

Госдеп США решил отнести подавших на иммиграционные визы с российским гражданством в категорию "бездомных". Также в американском департаменте дали рекомендацию для граждан России — обращаться за визами можно в посольство Польши.

Уточняется, что статус "бездомных" получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления определенных категорий. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Госдепа по визам для российских граждан. Так, Захарова считает, что США превратили процедуру в "ад".

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