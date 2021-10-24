Захарова заявила, что Госдеп превращает жизнь россиян в настоящий ад

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Госдепа по визам для российских граждан. Так, Захарова считает, что США превратили процедуру в "ад".

По ее мнению, уже много лет дипломаты из Америки разрушают систему оказания услуг. Она вспомнила о закрытии консульства и о сокращении штата работников.

"Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма", — написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что эти действия разрушают идеалы свободы и наносят удар по спорту, по науке и многому другому.

Напомним, что накануне Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории людей, которые не могут получить американскую визу на территории своей страны.

Ранее Кремль жёстко прокомментировал заявления представителей Пентагона об открытых для Грузии и Украины "дверях в НАТО" и планах убедить эти страны "реализовать изменения для вступления в альянс". По словам Пескова, это будет нарушение тех "красных линий", о котором говорил президент РФ.

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