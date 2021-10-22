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Матвиенко поделилась "особыми" чувствами к Греции

Политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что её покорила Греция. И после визита в Афины в качестве посла России, она "влюбилась" в страну.

Матвиенко поделилась "особыми" чувствами к Греции

В "оливковой" стране спикер Совфеда была в период 1997–1998 годов. А в этом году приехала вновь в полюбившеюся страну в рамках Европейской конференции председателей парламентов.

"Я влюбилась в вашу страну. Греция навсегда останется в моем сердце, и я с такой радостью приехала снова в Грецию. Знаете, для меня это глоток свежего воздуха. Греция очень красивая страна. Замечательные потрясающие люди, добрые, открытые, гостеприимные", — заявила Матвиенко в интервью для программы "Парламентская трибуна".

Также спикер отметила, что очень важной составляющей отношений для России и Греции являются общие ценности, взаимное уважение и любовь друг к другу.

Матвиенко напомнила, что отношении российской стороны к греческой была и в древности.

"В России особое отношение к Греции было и 200 лет назад, когда Греция начинала свою освободительную борьбу. Тогда ведь в Российской империи греки играли очень важную роль", — припомнила спикер.

Матвиенко отметила, что несмотря на то, что не была в Греции больше 20 лет, у неё осталось много друзей в этой стране.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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