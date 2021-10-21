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Японцы призвали расстреливать российские корабли: "кровавый морской путь"

Политика

Японцы более чем негативно отозвались о проходе российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан. Некоторые и вовсе в комментариях к статье призвали "расстрелять" флот из ракет.

Японцы призвали расстреливать российские корабли: "кровавый морской путь"

Проход кораблей состоялся в минувший понедельник, однако японские читатели до сих пор пишут гневные комментарии под статьёй местного издания.

"Пролив нужно превращать в "кровавый морской путь". Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно", — цитирует мнение читателя под ником hag РИА Новости.

Другие и вовсе посчитали, что корабли России куда опаснее северокорейских ракет.

"Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!", — выразил опасения jo.

Другой комментатор призвал не "разводить дипломатию" и сразу открывать огонь.

"Сунутся русские и китайцы ещё раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности.", — комментатор ffn.

Совместные учения Китая и России прошли с 14 по 18 октября в водах Японского моря. Флот отработал тактические манёвры, стрельбу и оборону. Как заявили власти КНР, никаких нарушений границ зафиксировано не было.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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