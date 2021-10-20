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В Крыму ввели QR-коды для посещения общественных мест

Политика

Правительство Крыма ужесточило ограничения из-за обострения ситуации с коронавирусом в республике. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

В Крыму ввели QR-коды для посещения общественных мест

С 25 октября на полуострове вводятся QR-коды для посещения общественных мест. Теперь совершеннолетние граждане смогут попасть в заведения общепита и развлекательные заведения при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, или справки об отрицательном тесте на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более семи дней).

Также в Крыму вводится запрет на проведение групповых экскурсий свыше 10 человек. При этом на культурных мероприятиях наполняемость зала не должна превышать больше 50%.

Указ запрещает крымчанам старше 65 лет покидать место проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Решение было принято в среду, 20 октября, на совещании с правительством.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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