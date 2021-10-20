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Голикова обосновала необходимость нерабочей недели перед Путиным

Политика

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала президенту России Владимиру Путину о сложной эпидемиологической ситуации в стране и обосновала необходимость введения нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.

Голикова обосновала необходимость нерабочей недели перед Путиным

По словам Голиковой, суточная заболеваемость коронавирусом в РФ приближается к 35 тысячам заражённых в сутки. Это происходит на фоне несоблюдения ограничительных мер и недостаточной вакцинации.

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Особое беспокойство вызывают граждане старшего возраста. На сегодняшний день в российских медучреждениях заняты 86,6% коек. При этом в семи регионах ситуация особенно сложная — там заняты более 95% коек.

Вице-премьер отметила, что ежедневно жертвами коронавируса становятся около одной тысячи россиян. Как правило, смертность растет среди непривитых граждан.

Голикова напомнила, что в 77 субъектах РФ введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Коллективный иммунитет по стране составляет чуть более 45% при необходимом показателе в 80%.

Заместитель председателя правительства порекомендовала ввести режим самоизоляции для невакцинированных граждан из групп риска, а также прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. Кроме того, она считает правильным расширить использование QR-кодов после выходных.

В конце выступления Голикова обратилась к Путину с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой нерабочую неделю предлагается начать с 23 октября.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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