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Дерипаска отреагировал на обыски в доме его родственников в США

Политика

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что обыски в домах его родственников в США являются продолжением "раскручивания байки" о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Дерипаска отреагировал на обыски в доме его родственников в США

Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что не перестаёт удивляться "какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента", который упорно "раскручивает байку" о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году.

Ранее ФБР провело обыски в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые принадлежат родственникам бизнесмена. По словам представителя Дерипаски, следственные действия связаны с санкциями, которые США ввели в отношении российского миллиардера.

В своем Telegram-канале Дерипаска иронично вопрошает, удалось ли агентам ФБР найти в заброшенных домах "деньги Путина" и подкрепились ли они тем, что лежало в кладовках — джемом и водкой.

По мнению предпринимателя, Дональду Трампу помогли победить на выборах не власти РФ, а "тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он готов был голосовать за кого угодно", лишь бы не за взяточников из "клана Клинтон".

Дерипаска назвал следственные действия "шоу абсурда", которое "продолжается в угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков", виновных в том, что госдолг США вырос до "астрономических размеров".

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Олег Дерипаска обвинил во лжи The New York Times
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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