ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски

Агенты ФБР пришли с обыском в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает NBC News.

В США Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".

Предприниматель Олег Дерипаска является председателем наблюдательного совета и основателем компании "Базовый элемент". Ранее он руководил объединённой компанией "Русал" и En+ Group. В апреле 2018 года Минфин США внёс его в санкционный список вместе с 20 российскими предпринимателями и чиновниками.

В начале января 2019 года Минфин США снял санкции с En+ Group, "Русал" и "Евросибэнерго" после того, как Дерипаска уменьшил свою долю в группе ниже 44,95% и вышел из совета директоров компании. Сам предприниматель, а также "Группа ГАЗ", которая входит в холдинг "Русские машины", до сих пор находятся в "чёрном списке".