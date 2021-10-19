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ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски

Мир

Агенты ФБР пришли с обыском в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает NBC News.

ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски

В США Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".

Предприниматель Олег Дерипаска является председателем наблюдательного совета и основателем компании "Базовый элемент". Ранее он руководил объединённой компанией "Русал" и En+ Group. В апреле 2018 года Минфин США внёс его в санкционный список вместе с 20 российскими предпринимателями и чиновниками.

В начале января 2019 года Минфин США снял санкции с En+ Group, "Русал" и "Евросибэнерго" после того, как Дерипаска уменьшил свою долю в группе ниже 44,95% и вышел из совета директоров компании. Сам предприниматель, а также "Группа ГАЗ", которая входит в холдинг "Русские машины", до сих пор находятся в "чёрном списке".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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