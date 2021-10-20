Лавров: приход талибов* к власти в Афганистане - свершившийся факт

На III заседании Московского формата консультаций по Афганистану министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что смена власти в Афганистане — это уже свершившийся факт. По его словам, талибы* принимают меры, чтобы стабилизировать военно-политическую обстановку.

Лавров подчеркнул, что ситуация на мировой арене изменилась, и в этом бессмысленно искать виноватых, передаёт РИА Новости.

"Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани — эти ожидания не оправдались", — сказал российский дипломат.

Глава МИД также добавил, что новая администрация должна нести большую ответственность. При этом, по его мнению, представители движения "Талибан"* сегодня пытаются наладить функционирование государственного аппарата страны.

На заседание Московского формата, которое проходит сегодня, 20 октября, в столицу РФ приехала делегация талибов* во главе с заместителем руководителя правительства Абдулом Саламом Ханафи.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

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