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Власти Кабо-Верде экстрадировали в США дипломата из Венесуэлы Алекса Сааба

Политика

Власти Кабо-Верде выдали США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который обвиняется в отмывании $350 миллионов с помощью американской финансовой системы в интересах Боливарианской Республики, передает RTC.

Власти Кабо-Верде экстрадировали в США дипломата из Венесуэлы Алекса Сааба

Сааб был задержан в июне прошлого года, когда власти Кабо-Верде проводили совместную спецоперацию с Интерполом. Этой весной в Верховном суде республики удовлетворили запрос со стороны американских политиков о необходимости экстрадиции дипломата. Окончательное решение оставили за членами правительства государства.

Выяснилось, что Сааб являлся специальным посланником президента Венесуэлы. При себе у него оказался дипломатический паспорт. Министр связи и информации страны Фредди Ньаньес считает экстрадицию Алекса Сааба похищением.

  • По его словам, власти Кабо-Верде пытали его и держали под стражей 491 день без ордера на арест.

По информации Reuters, Венесуэла на фоне передачи Сааба США заявила о приостановке переговоров с оппозицией, которые должны были возобновиться в Мехико сегодня, 17 октября.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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